Akşener'den 'Sen bunları kaybettirip bunlara kazandıracak mısın?' eleştirisine yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde ittifak kurmamalarına yönelik eleştirilere katılmadığını söyledi. Akşener, "Size güvenerek, sizin iradenize, sizin ferasetinize güvenerek tek başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitme kararı aldık. 'Vay efendim niye karar alırsın? Sen bunları kaybettirip bunlara kazandıracak mısın?' Niye öyle olsun?" dedi.

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Meral Akşener, Efeler Belediyesince yaptırılan "Kuvayı Milliye Anı Evi"nin açılışına katıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçede birçok hizmete imza attığını belirten Akşener, yerel seçim için destek istedi.

Seçmenlerin seçtikleri kişilerden hesap sormaları gerektiğini kaydeden Akşener, "Yerel seçimler düğündür. Genel seçimler de elbette seçmenin düğünüdür ama yerel seçimler, seçmenin, 'Belediye hizmetlerini sana daha iyi getireceğim.' diyen kişiyi hazır olda tutan bir dönemdir. Sizin hesap sorduğunuz, size hesap verilen bir dönemdir. Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın, her yerde iyi kullanın." şeklinde konuştu.

Akşener, "cebellezi" yapanlardan seçmenlerin hesap sormalarını isteyerek, şunları dile getirdi:

"Hizmet edenleri, bir kuruşu heba etmeyip Efeler'de yaşayan her bir kardeşine ulaşmaya çalışan belediye başkanlarımızı da ödüllendirin. Yeniden seçin. Kimseye mecbur etmeyin. Başka başka insanlarla el sıkışmak zorunda bırakmayın. Başta başka siyasi partilerle el sıkışıp ne idiği belirsiz durumların oluşmasına müsaade etmeyin. İYİ Partiye bu taraf da vuruyor, bu taraf da vuruyor. Neymiş? Size güvenerek, sizin iradenize, sizin ferasetinize güvenerek tek başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitme kararı aldık. 'Vay efendim niye karar alırsın? İşte sen bunları kaybettirip bunlara kazandıracak mısın?' Niye öyle olsun?"

Akşener ve beraberindekiler, daha sonra açılışı yapılan Kuvayi Milliye Anı Evi'ni gezdi.