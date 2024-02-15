BIST 9.274
DOLAR 30,74
EURO 33,26
ALTIN 1.980,56
HABER /  GÜNCEL

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan asker konvoyuna ceza yağdı

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan asker konvoyuna ceza yağdı

Yalova’da düzenlen asker uğurlama konvoyunda trafiğin olağan akışını engelleyip diğer araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 14 araç ve sürücülerine toplam 18 bin 882 lira idari para cezası kesildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 10 Şubat 2024 günü saat 19.40 sıralarında Sefabey Caddesi ile İstanbul Caddesi kavşağında yapılan asker uğurlama konvoyunda oluşan ve vatandaşlar tarafından şikayet edilen olumsuz görüntüler üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis, KGYS kamera sistemleri kullanılarak trafiğin olağan akışını engelleyip diğer araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 14 araç ve sürücülerini tespit etti. Şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 18 bin 882 lira trafik cezası kesildi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Teknolojik imkânlar da kullanılarak halkımızın huzuru ve güvenliği için vatandaşlarımızın da desteği ile denetimlerimiz aralıksız olarak haftanın 7 günü 24 saat devam etmektedir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akşener'den 'Sen bunları kaybettirip bunlara kazandıracak mısın?' eleştirisine yanıt
Akşener'den 'Sen bunları kaybettirip bunlara kazandıracak mısın?' eleştirisine yanıt
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İstanbul'da 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi
İstanbul'da 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi
ABD, Husilere giden İran yapımı mühimmatları ele geçirdi!
ABD, Husilere giden İran yapımı mühimmatları ele geçirdi!
Cenazeyi yanlış teşhis ettiler, cenazeler birbirine karıştı
Cenazeyi yanlış teşhis ettiler, cenazeler birbirine karıştı
Tunç Soyer katılmadı! CHP lideri Özgür Özel çok iddialı konuştu: "30'da 30 yapacağız"
Tunç Soyer katılmadı! CHP lideri Özgür Özel çok iddialı konuştu: "30'da 30 yapacağız"
İmralı'da 'Batuhan A' alarmı! Dev dalgalar gemiyi batırdı! 6 Türk personelden haber yok
İmralı'da 'Batuhan A' alarmı! Dev dalgalar gemiyi batırdı! 6 Türk personelden haber yok
Antalya'da doğal afet sanayi esnafına ekmek kapısı oldu
Antalya'da doğal afet sanayi esnafına ekmek kapısı oldu
Netanyahu'yla ilgili yeni iddia! Kabinede tepkiler yükseliyor
Netanyahu'yla ilgili yeni iddia! Kabinede tepkiler yükseliyor
Tekirdağ'da 3 kişi uyuşturucudan yakalandı
Tekirdağ'da 3 kişi uyuşturucudan yakalandı
Siverek’te aşırı yağış hayatı felç etti
Siverek’te aşırı yağış hayatı felç etti