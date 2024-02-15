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Altının kilogram fiyatı geriledi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı geriledi!

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon liraya indi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon lira, en yüksek 2 milyon 48 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 666 milyon 586 bin 666,36 lira, işlem miktarı ise 1.838,52 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 669 milyon 670 bin 83,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve DenizBank olarak sıralandı.

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