Sahte zeytinyağı üreten şahıs jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir’de sahte zeytinyağı üreten şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, Eskişehir merkezinde ikamet eden şüpheli şahsın, piyasadan temin ettikleri ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içerisine aroma, endüstriyel boya katmak suretiyle sahte zeytinyağı üreterek, sahte ve taklit markalar basarak piyasaya sürdüğü bilgisi elde edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım/Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan yol kontrolünde şüpheliye ait araçta, 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.



İl Tarım/Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahsa idari yaptırım cezası uygulandı. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen bahse konu malzemelerin piyasa değeri 150 bin TL değerinde olduğu anlaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.