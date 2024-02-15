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Rus eşini öldürmekten yargılanan sanığın davası ertelendi

Rus eşini öldürmekten yargılanan sanığın davası ertelendi

Eskişehir’de Rus eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürmekten hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen sanığın yargılandığı dava, 16 Mayıs’a ertelendi.

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Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde 31 Mart 2023’te meydana gelen olayda Atila S. (50) ile 2 yıllık eşi Rusya uyruklu Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı. Kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S., eşini 8’i ölümcül olmak üzere 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atila S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesine, tutuklu sanık Atila S. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, maktule ait telefon incelemesinin raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 16 Mayıs’a erteledi.

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