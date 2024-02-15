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Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü 51 metre derinlikte tespit edildi.

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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan 6 kişilik mürettebatla hareket eden "Batuhan A" adlı geminin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması, 275 personelle sürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi.

Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgede boş can salı bulunmuştu

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu.

"Batuhan A" adlı 1250 ton mermer tozu yüklü gemi, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Badalan Limanı'ndan ayrılmadan önce güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

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