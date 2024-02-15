BIST 9.242
DOLAR 30,74
EURO 33,26
ALTIN 1.982,40
HABER /  DÜNYA

FBI, Epstein'ın pedofili ve fuhuş ağına engel olmamakla suçlanıyor

FBI, Epstein'ın pedofili ve fuhuş ağına engel olmamakla suçlanıyor

FBI, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine engel olmamakla suçlanıyor.

Abone ol

The Hill'in haberine göre, Jeffrey Esptein'ın fuhuş ağı mağdurları, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hakkında, 1996'dan beri söz konusu faaliyetlerden haberdar olduğu ancak bu konuda herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Dava dosyasında, davacıların "fuhuş ticaretine maruz kalmasına, tehdit edilmesine, istismar, tecavüz ve işkenceye uğramasına", FBI'ın ihmalinin "doğrudan ve dolaylı olarak" yol açtığı iddiası yer aldı.

Bilgileri gizli tutulan davacılar, FBI'ın elinde Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine ilişkin birçok delil bulunmasına rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadığını ileri sürdü.

"FBI, YILLARCA SORUŞTURMALARI ÖRTBAS ETTİ"

FBI'ın, elinde bulundurduğu fotoğraf, video ve diğer somut kanıtları görmezden gelerek Epstein'ın suç ortağı olduğu savunulan dava dosyasında, "Sahip oldukları protokol ve kuralların aksine, FBI uygun önlemleri alamadı ve yıllarca soruşturmaları örtbas etti." ifadesi kullanıldı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Esptein davası dosyaları bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü- Galatasaray maçı öncesi konuştu
Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü- Galatasaray maçı öncesi konuştu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ev yangınında yaşlı vatandaş hayatını kaybetti
Ev yangınında yaşlı vatandaş hayatını kaybetti
“Askerim” diyerek girdiği günlük kiralık daireden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
“Askerim” diyerek girdiği günlük kiralık daireden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Altının kilogram fiyatı geriledi!
Altının kilogram fiyatı geriledi!
Sahte zeytinyağı üreten şahıs jandarma tarafından yakalandı
Sahte zeytinyağı üreten şahıs jandarma tarafından yakalandı
Rus eşini öldürmekten yargılanan sanığın davası ertelendi
Rus eşini öldürmekten yargılanan sanığın davası ertelendi
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
Hava kirliliği nedeniyle kurumlara evden çalışma talimatlı verildi!
Hava kirliliği nedeniyle kurumlara evden çalışma talimatlı verildi!
Trafik güvenliğini tehlikeye sokan asker konvoyuna ceza yağdı
Trafik güvenliğini tehlikeye sokan asker konvoyuna ceza yağdı
Akşener'den 'Sen bunları kaybettirip bunlara kazandıracak mısın?' eleştirisine yanıt
Akşener'den 'Sen bunları kaybettirip bunlara kazandıracak mısın?' eleştirisine yanıt