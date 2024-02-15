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“Askerim” diyerek girdiği günlük kiralık daireden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

“Askerim” diyerek girdiği günlük kiralık daireden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

ESKİŞEHİR'de günlük kiralık daireden eşya çalmasıyla gündeme gelen ve farklı suçlardan da arandığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda gene başka bir otelde konaklarken yakalandı. Şüphelinin, güven sağlayarak iş kurma ve evlilik vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı da iddia edildi.

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1 Ocak’ta meydana gelen olayda, kendisini askeri personel olarak tanıtan ve günlük kiralık daireyi sözleşme imzalamadan kiralayan, ardından da para ödemediği gibi dairenin içindeki eşyaları da çalan şahsın bulunması amacıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde, farklı yöntemlerle 28 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği, 3 farklı suçtan arandığı ve 3 yıl 4 ay hapis cezası olduğu belirlenen Muhammer Emir Y. isimli şahıs, farklı bir otelde konakladığı esnada yakalandı.

Şahsın yapılan üst aramasında, suç geliri olduğu değerlendirilen 3 bin 370 TL nakit para, 4 adet sim kart, 1 adet cep telefonu, başka bir şahsa ait pasaport ve askeri amblem olan kimlik ele geçirildi.

Şüphelinin, güven sağlayarak iş kurma ve evlilik vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı da iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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