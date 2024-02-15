Galatasaray - Sparta Prag maçı (CANLI YAYIN)
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek.Abone ol
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.
Galatasaray 0-0 Sparta Prag (CANLI SKOR)
Ali Sami Yen'de saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayınlanacak.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Sparta Prag: Vindahl, Krejci, Sorensen, Vitik, Rynes, Laçi, Kairinen, Preciado, Birmancevic, Karabec, Kuchta