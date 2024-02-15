Sivasspor ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Sivasspor, Modou Barrow ile yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı bildirim ile duyurdu.Abone ol
Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını TFF'ye bildirdi.
Kırmızı beyazlı takım, 31 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Gambiyalı futbolcu, Sivasspor formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.