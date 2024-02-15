CHP'lileri şoke edecek İmamoğlu iddiası! Seçimi kaybederse...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

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31 Mart yerel seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kaldı. CHP'nin başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde çıkardığı adaylar parti yönetimi ve seçmen arasında tartışmalara neden olmuştu.

Chp'yi karıştıracak İmamoğlu iddiası: Parti kuracak

CHP'de aday krizi sürerken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, yaşananlar hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Aysever, adaylık için İmamoğlu'nun önerdiği isimlerin yeni bir parti hazırlığı için olduğunu belirtti.

Youtube hesabından açıklama yapan Aysever şu ifadeleri kullandı;

Ben size somut bir şey söyleyim. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde istediği neticeyi almazsa ve kurultayı kaybederse kendisine parti kuracak. Dolayısıyla İstanbul'daki ilçe adaylarını onun atamasının temel sebebi budur.

Parti hazırlıkları tamamlandı

Bir problem olduğunda ilçelerde ve Türkiye genelinde hepsi istifa edip Ekrem İmamoğlu'nun partisine geçecek. Bu hazırlıklar bunun için. Ekrem İmamoğlu parti kurma hazırlıklarını tamamlamış durumda.

CHP'den hoşlanmıyor

Bugün çok önemli bir siyasetçiyle konuştum. Aynen söylediğini söylüyorum; Ekrem İmamoğlu CHP'li değil, ANAP'lı. Büyük oranda da CHP'den hoşlanmıyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu CHP çizgisinde değil, ANAP çizgisinde bir parti hazırlıyor.