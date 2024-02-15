Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'den KAAN satın alacağız

Milli muharip uçak KAAN için geri sayım sürerken uçağın ilk müşterisi de belli oldu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den KAAN savaş uçağı alma konusunda istekli olduklarını açıkladı.

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Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımlarla bu alanda en üst lige yükseldi. Öyle ki gökyüzünde egemen güç olmak isteyen Türkiye'nin en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN'la ilgili geri sayım sürüyor.

İlk müşterisi belli oldu

Heyecanlı bekleyiş sürerken yeni nesil savaş uçağının ilk taliplisi belli oldu. CNN Türk'e konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile savaş 3'üncü yıla girmek üzereyken sahada yaşananları, bundan sonraki sürece dair öngörülerini ve Türkiye ile ilişkilerde gelinen noktayı anlattı.

"Türkiye'den KAAN satın alacağız"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den KAAN savaş uçağını almak istediklerini açıkladı.

"Donatılmış ekipmanları hızlı bir şekilde üretebiliyoruz"

Ukraynalı ekiplerin KAAN projesine yönelik çalışmalar yaptığını aktaran Vasyl Bodnar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ukrayna halen KAAN motoru üzerinde çalışıyor. Bu yeni bir fikir değil, görüşmeler savaştan önce başlamıştı. Motor tasarımında farklı tecrübeleri olan birkaç şirketimiz var. Evet bu motor için diğer uluslararası ve yerli üreticilerle rekabet eden Ukraynalı şirketlerden oluşan bir tür konsorsiyum var. Ancak Ukrayna'nın deneyimi ve iyi bir partner etiketi var ve bu uçak için çok ihtiyaç duyulan gerekli özelliklerle donatılmış ekipmanları hızlı bir şekilde üretebiliyoruz. Böyle bir gelişme yaratmak Türk tarafı için de güçlü bir katma değer getirecektir.

"KAAN'ın F35 ile F22 ile rekabet edebilecek tam potansiyele sahip olabileceğine inanıyorum"

KAAN'ın satışı için Türkiye ile görüşeceklerini belirten Bodnar şöyle devam etti:

Çünkü yeni teknolojilere dayalı kendi üretimine sahip olmak sadece güvenlik ve savunmanın güçlendirilmesi için değil, aynı zamanda pazarlarda rekabet edebilmek için de bir ilerlemedir. KAAN'ın F35 ile F22 ile rekabet edebilecek tam potansiyele sahip olabileceğine inanıyorum ve bu da geleceğin hikâyesi. Bu yüzden dediğimiz gibi bunu bir başarı hikâyesi haline getirmeyi başarırsak ve hem doğu hem de Batı'daki üçüncü tarafların etki etmesini önlersek bölgedeki en güçlülerden biri olacağız. Ayrıca biz KAAN'ı satın almakla kalmayacağız, kullanacağız da. Nerede kullanacağımızı da biliyoruz.

Ses hızının 1,8 kat üzerine çıkabilecek

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek.

Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Üstün kabiliyetleriyle fark yaratacak

Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.

Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

KAAN'ın özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.