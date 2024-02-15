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Kylian Mbappe PSG Başkanı Al Khelaifi'ye ayrılık kararını iletti

Kylian Mbappe PSG Başkanı Al Khelaifi'ye ayrılık kararını iletti

Kylian Mbappe'nin PSG kariyeri sona eriyor. Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe'nin PSG Başkanı Al Khelaifi'ye ayrılık kararını ilettiği belirtildi.

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Kylian Mbappe'nin PSG macerası noktalanıyor. RMC Sport'un haberine göre Fransız yıldız, ayrılık kararını PSG'ye iletti. Kylian Mbappe'nin 2024-25 sezonu öncesi Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

2017'den beri PSG forması giyen Kylian Mbappe, Fransız devinden ayrılık kararı aldı. 25 yaşındaki futbolcunun kararını PSG Başkanı Al Khelaifi'ye ilettiği belirtildi.

180 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

PSG, 2017-18 sezonunda Monaco'dan kiraladığı Mbappe'nin bonservisi için bir sene sonras 180 milyon euro ödemişti.

REAL MADRID'E TRANSFERİ BEKLENİYOR

Fransız futbolcunun PSG ile 1 yıl opsiyonu olsa da Mbappe bunu kullanmama kararı aldı. Yıldız ismin yeni takımının Real Madrid olması bekleniyor.

CARLO ANCELOTTI'DEN MBAPPE YANITI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'daki Girona maçı sonrası kendisine yöneltilen Mbappe sorusuna, "O başka bir takımda oynuyor. Zaten dünyanın en iyi oyuncularına sahibim." cevabını vermişti.

PSG formasıyla toplam 290 maça çıkan Kylian Mbappe 243 gol, 105 asistlik istatistik yakaladı.

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