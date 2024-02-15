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Şehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer oldu

Şehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer oldu

Galatasaray, Şehit Polis Fethi Sekin'in Altay'da forma giyen 2006 doğumlu oğlu Burak Tolunay Sekin'i kadrosuna kattı.

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İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, hayalini gerçekleştirdi.

İzmir ekibi Altay'ın formasını giyen 18 yaşındaki futbolcu Burak Tolunay, Galatasaray'a transfer oldu.

Transfer TFF'ye bildirildi

Sarı-kırmızılılar, santrforda görev yapan genç oyuncuyu kadrosuna kattığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Daha önce Türkiye Milli Takımı'na U14 ve U16 seviyelerinde davet alan şehidin oğlu, hayallerini kurduğu Galatasaray formasını giyecek.

"Galatasaray'a transfer olmak istiyorum"

2021 yılında Anadolu Ajansı'na konuşan Burak Tolunay, şu ifadeleri kullanmıştı:

İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum. Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum. O beni Galatasaray'da görmek isterdi.

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