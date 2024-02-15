Stoltenberg: Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bazı müttefiklerin Ukrayna'ya hibe edilen gemilerin Karadeniz'e girişine ilişkin sorulara cevap verirken, "Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının temmuz ayındaki Washington Zirvesi’ne hazırlanmak üzere bugün bir araya geldiğini ifade ederek, “Yeni savunma planlarımıza kaynak sağlama ve transatlantik savunma sanayi tabanımızı güçlendirme çalışmalarına hız verdik” dedi.

"NATO müttefikleri savunmaya toplam 380 milyar dolar yatırım yapacak

Bu yıl 18 NATO üyesinin GSYİH'lerinin yüzde 2'sini savunmaya harcamasını beklediğini ifade eden Stoltenberg, “2024 yılında Avrupa'daki NATO müttefikleri savunmaya toplam 380 milyar dolar yatırım yapacaklar” dedi.

Toplantıda mühimmat üretiminin arttırılması konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, “Stoklarımızı doldurmak ve Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için barış zamanının yavaş temposundan çatışmanın gerektirdiği yüksek tempolu üretime geçmemiz gerekiyor” dedi.

Kötüleşen güvenlik ortamını da ele aldıklarını ifade eden Stoltenberg, “İttifak'a karşı yakın bir askeri tehdit görmüyoruz” dedi.

“Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum”

Türkiye’nin bazı müttefikler tarafından Ukrayna'ya hibe edilen gemilerin Karadeniz'e girmesine izin vermediğine dair gelen soruya cevap veren Stoltenberg şunları söyledi:

“Montrö Anlaşması, Karadeniz'e açılan boğazların artık donanma gemilerine kapalı olduğu anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Rusya'nın Karadeniz'e daha fazla donanma gemisi sokamayacağı anlamına geliyor. Ukrayna aslında Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile birlikte bir rota, bir deniz yolu açmayı başardı. Bu sayede Karadeniz üzerinden önemli miktarda tahıl ve diğer ürünleri ihraç edebildiler. Dolayısıyla NATO Müttefikleri arasındaki yakın işbirliğini sürdürmemiz, Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosunu geri püskürtme çabalarını desteklemeye ve Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum"