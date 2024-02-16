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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! İşte son atamalar

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! İşte son atamalar

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle birçok ülkeye büyükelçi ataması gerçekleşti..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı ülkelerin büyükelçiliklerine gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükelçi atamalarıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayınlandı..

Buna göre, atanan isimler şu şekilde;

-Somali Büyükelçiliği'ne Alper Aktaş,

-Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan,

-Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy,

-Portekiz Büyükelçiliği'ne Haldun Koç.

-Slovakya Büyükelçiliği'ne Erkan Özoral.

-Cibuti Büyükelçiliği'ne Erdal Sabri Ergen.

-Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler.

-Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Emriye Bağdagül Ormancı.

-Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Alper Aktaş.

-Çad Büyükelçiliği'ne Cem Utkan.

-Gambiya Büyükelçiliği'ne Fahri Türker Oba

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