Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! İşte son atamalar

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle birçok ülkeye büyükelçi ataması gerçekleşti..Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı ülkelerin büyükelçiliklerine gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Büyükelçi atamalarıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayınlandı..
Buna göre, atanan isimler şu şekilde;
-Somali Büyükelçiliği'ne Alper Aktaş,
-Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan,
-Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy,
-Portekiz Büyükelçiliği'ne Haldun Koç.
-Slovakya Büyükelçiliği'ne Erkan Özoral.
-Cibuti Büyükelçiliği'ne Erdal Sabri Ergen.
-Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler.
-Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Emriye Bağdagül Ormancı.
-Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Alper Aktaş.
-Çad Büyükelçiliği'ne Cem Utkan.
-Gambiya Büyükelçiliği'ne Fahri Türker Oba