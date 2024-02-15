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Okan Buruk: Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık

Okan Buruk: Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık. Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık." dedi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: 

"Bir şey kazanmadık"

"Çok güzel bir maç oldu. Rakibin hücumlara etkili çıktığını ama pozisyon da verdiklerini biliyorduk. İlk yarıda ceza sahası çevresinde doğru paslar yapsak, daha fazla gol atabilirdik. 18 dakika bir kişi eksik oynadık ama yine etkili işler yaptık. Maçı kazanmak istedik, rakip 80'de 10 kişi kaldıktan sonra hücum hamlelerimiz oldu. Finalde 3-2'lik önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık. Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık. Victor Nelsson kırmızı kart gördü rakipte 3 kişi cezalı duruma düştü. Rövanşa da iyi hazırlanacağız."

"Ne zaman döneceğini bilmiyoruz"

"Size karşı onların motivasyonu çok yüksek oluyor. Bizim de aynı cevabı vermemiz ve kalite olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok yoğun bir fikstürde gidiyoruz, en büyük sıkıntımız ise çok kalabalık bir kulübemiz yok. Hamle gücümüz savunmada azaldı. Önde daha çok hamle şansımız var. Serge Aurier, Afrika Kupası'ndan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme oldu. Yener İnce ikinci derece zorlanma olduğunu söyledi. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz."

"Fernando Muslera yine harika bir gün yaşattı"

"Fernando Muslera yine harika bir gün yaşattı. Ayakta kaldı ve topu kafasıyla kurtardı. Mauro Icardi'nin golünü de unutmayalım. Carlos Vinicius savunmayı üstüne çekti, Icardi harika attı. Taraftara da teşekkür ederiz."

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