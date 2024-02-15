Victor Nelsson kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Sparta Prag maçının ikinci yarısında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Kaan Ayhan da sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Kerem Demirbay, 61'inci dakikada Mertens ve 90+1'inci dakikada Icardi kaydetti. Sparta Prag'ın golleri ise 47'nci dakikada Preciado ve 65'inci dakikada Kuchta'dan geldi.

Bu müsabakada ise sarı-kırmızılıları üzen iki gelişme yaşandı.

Müsabakanın 62. dakikasında Victor Nelsson’un defansın arkasına sarkan Veljko Birmancevic’e yaptığı hareket sonrasında hakem Alejandro Hernandez, Nelsson’a direkt kırmızı kart gösterdi.

Danimarkalı futbolcu, gördüğü kart nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyecek.

Kaan maça devam edemedi

Galatasaray’da Kaan Ayhan ise sakatlık yaşadı.

Mücadeleye 11’de başlayan Kaan, ikinci yarının başında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşarken, daha sonra sağlık ekibinin tedavisinin ardından bir süre kendini denedi.

Daha sonra oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan çıkmak zorunda kalırken yerine 55. dakikada Abdülkerim Bardakcı dahil oldu.

Sağ bekte Kaan’ın bölgesine ise Davinson Sanchez geçti