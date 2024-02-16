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Komiser, polis olan boşandığı eski eşini katletti! Kaçan katil komiseri meslektaşları buldu

Komiser, polis olan boşandığı eski eşini katletti! Kaçan katil komiseri meslektaşları buldu

EDİRNE'de Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan A.Y., Edirne Emniyeti'nde polis olarak görev yapan eski eşi S.K.'yı öldürdü...

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Edirne'de Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak göre yapan A.Y, polis memuru olan eski eşi S.K.'yı evini basıp öldürdü. 

Alınan bilgiye göre, A.Y, boşandığı eşi S.K'nin yaşadığı Fatih Mahallesi'ndeki eve geldi. Çıkan tartışma sonrası A.Y. tabancayla S.K'ye ateş etti. S.K'yi yaralayan A.Y. olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.Y. olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. A.Y'nin Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser, S.K'nin de Edirne Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ilgililerden bilgi aldı.

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