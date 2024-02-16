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Ersan Şen'den İsmail Saymaz'a: 1 saat konuşulur mu lan?

Ceza hukukçusu Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında laf dalaşına girdi. İkilinin tartıştığı anlarda ses tonları yükselirken, program sunucusu araya gitmek zorunda kaldı.

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Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere doğru giderken, siyaset arenasında da polemikler hız kazandı. Seçime kısa bir süre kala televizyon ekranlarında da siyasi analiz yapan yorumcular, çeşitli tartışmalarla karşımıza çıkıyor.

Sözcü TV'de özellikle muhalefete yaptığı eleştirilerle gündeme gelen ceza hukukçusu Ersan Şen, yine girdiği polemikle gündem oldu.

Canlı yayında laf dalaşına girdiler

Şen ve programın diğer konuğu gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında sıcak bir tartışma yaşadı.

İkilinin laf dalaşına girdiği yayında, gergin anlar yaşandı ve sert söylemler havada uçuştu.

"3 dakikada bitir, 1 saattir konuşulur mu lan"

Saymaz'ın kendisine söz hakkı tanımadığını belirten Şen, "Müsade edecek misin yoksa yayından çıkayım mı? 1 saattir konuşuyorsun İsmail. Kendi başınıza program idare ediyorsunuz. Neyse konuşun umurumda değil. İsmail 3 dakikada bitir, 1 saattir konuşulur mu lan. El insaf ya." dedi.

"Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm"

Şen'in bu sert sözlerinin ardından Saymaz ise şunları diyerek tepki gösterdi:

"Hocam sizden bir saniye rica ediyorum. Lütfen bir daha benimle böyle konuşmayın. Hocam size hürmetim var. Yaşınıza ve sıfatınıza hürmetim var. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Ve size sen diye hitap etmeye başlarım ve keserim. Üslupsuzluk yaparım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız."

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