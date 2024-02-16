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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 4 maç oynandı Karabağ sürprize imza attı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 4 maç oynandı Karabağ sürprize imza attı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı, dört karşılaşmayla sona erdi.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı, dört karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 90 dakika forma giydiği maçta Benfica, sahasında Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise deplasmanda Portekiz'in Braga takımını 4-2 yenerek günün sürprizine imza attı.


Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 22 Şubat'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa): 2-1

Milan (İtalya)-Rennes (Fransa): 3-0

Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya): 0-0

Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-4

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