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PFDK'den Murat Sancak'a 1 milyon 78 bin liralık ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PFDK'den Murat Sancak'a 1 milyon 78 bin liralık ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sancak'a, müsabaka hakemine ve temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden toplam 42 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında hakeme yönelik eylemleri nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 400 bin lira, medyaya yaptığı açıklamaları sebebiyle 400 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için de 78 bin lira para cezası verildi.

Adana Demirspor taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle kulübe 168 bin lira ceza kesilirken, yönetici Metin Korkmaz da 78 bin lira ile cezalandırıldı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ise sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle 100 bin lira para ve 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kurul, taraftarlarının neden olduğu çeşitli olaylar ve çirkin tezahüratlar gerekçesiyle MKE Ankaragücü Kulübüne toplam 372 bin lira, Mondihome Kayserispor'a 56 bin lira, Beşiktaş'a 440 bin lira, Fenerbahçe'ye de 112 bin lira ceza verdi.

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