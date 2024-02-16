Savcılık tespit etti! İşte altın madenindeki facianın 3 nedeni! Facia göz göre göre gelmiş

ERZİNCAN'in İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan faciada 9 işçiye ulaşılmaya çalışılırken, savcılık facianın nedenlerini tespit etti. Faciadan kısa süre önce toprak altı titreşim sinyal sistemi bozuk olduğu tespit edildi. Toprağa verilen solüsyon miktarının artırılması, liç yığınını iki katına çıkarılması ve 12 saat dinamit patlatılması faciayı getirdi.

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'in işlettiği Çöpler Altın Madeni'ndeki felaketin 3. gününde toprak altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetleri sürerken, faciayla ilgili yeni skandal bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, kayan toprağın bulunduğu alandaki titreşim sistemi bozukmuş. Bölgede her gün 12 saat dinamit patlatılırken hiçbir önlem alınmamış.

Uluslararası denetim firması raporu...

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Çöpler Altın Madeni'nde yakın bir tarihte uluslararası bir denetim firmasının hazırladığı raporun ayrıntılarını yazdı. 67 sayfalık rapora göre, "yerdeki titreşimleri gösteren sinyal sistemi" bozukmuş. Rapor Oksit Proses Direktörü Kanadalı İ.T. dahil tüm yönetime teslim edilmiş.

Saat 9:30'da tepede yarıklar tespit edildi

Faciadan bir gün önce liç sahasında sinyal bozukluğu olduğu yönünde tespit yapıldığını belirten İsmail Saymaz, "Hatta fotoğraflar çekilerek, yetkililere bilgi verildi ve toplantı yapıldı. Heyelan günü saat 09:30'da tepede yarıklar tespit edilince yeniden toplantı yapıldı" bilgisini paylaştı.

İ.T.'nin emriyle gittiler, toprağa gömüldüler

"Saha boşaltıldı, yaklaşık 100 işçi alandan çekildi" bilgisini paylaşan Saymaz, İ.T.'nin emri üzerine Şaban Yılmaz ve 4 işçi konteynere gönderildi. Üç uzman ise inceleme yapmak için tepeye çıktı. Uzmanlar seferden dönerken heyelan yaşandı" dedi.

İşte savcılığa göre felaketin 3 nedeni!

"Savcılığa göre, toprak kaymasının en önemli nedenleri, toprağa verilen solüsyon miktarının artırılması, liç yığının olması gerekenin iki katına çıkarılması ve her gün 12 saat düzenli dinamit patlatılması" diyen İsmail Saymaz, "Saha boşaltıldıktan sonra bile saat 12:00'de dinamit patlatıldığı ve şiddetinin git gide artırıldığı belirtiliyor" bilgisi verdi.

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