Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları trafik kazası geçirdi! Almila Ada ve  Benian Dönmez'in durumu nasıl?

ATV'nin fenomen dizilerinden Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncuları "Dönüş" karakterine canlandıran Almila Ada ve "Nezahat" karakterini oynayan Benian Dönmez, Gemlik'te trafik kazası geçirdi.

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İclal Aydın, Reha Özcan, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Özgü Kaya, Berker Güven ve Gökberk Demirci'nin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde "Dönüş" karakterine canlandıran Almila Ada ve "Nezahat" karakterini oynayan Benian Dönmez, Gemlik'te trafik kazası geçirdi.

Rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin çekimlerine katılmak için bu sabah Ayvalık'a doğru yola çıkan Almila Ada, aşırı yağış nedeniyle Bursa Gemlik'te aracın kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarptı.

Sağlık durumu iyi olan Almila Ada trafik kazasını yara almadan atlattı. Kullandığı araçta oyuncu Benian Dönmez'inde olduğu bildirildi.