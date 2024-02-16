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En son İzmir anketi çıktı! Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı? İşte sonuçlar...

En son İzmir anketi çıktı! Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı? İşte sonuçlar...

CHP'de büyük krize neden olan İzmir'le ilgili en son anket çıktı. ALF Araştırma'nın anketine göre CHP adayı Cemil Tugay, AK Parti adayı Hamza Dağ'ın çok önünde çıktı...

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ALF Araştırma, 11-14 Şubat tarihleri arasında İzmir için gerçekleştirdiği yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 2 bin 200 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Alf'in anketine göre, CHP adayı Cemil Tugay, yüzde 40,7'lik oy oranıyla önde. AK Parti adayı Hamza Dağ ise yüzde 32,3 ile onu takip ediyor. İYİ Parti adayı Ümit Özlale'nin oy oranı ise yüzde 7,1. DEM Parti adayı yüzde 4.6 iken, Zafer Partisi adayı Naşit Birgüvi yüzde 2.2'de Kararsızların oranı ise %10,6.

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