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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar

Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar

ABD'de araştırmacılar, kanser teşhisi konan hastalarının kalan ömürlerini tahmin etmek için yapay zeka tabanlı bir araç geliştirdi.

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ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi Tıp Merkezinden araştırmacılar, 2015-2017 döneminde kanser teşhisi konan yaklaşık 260 bin meme, 77 bin tiroit ve 85 bin pankreas kanseri hastadan elde edilen verileri inceledi.

Araştırmacılar, toplanan verilerin 4'de 3'ünü yapay zeka aracını eğitmek, kalan bilgileri ise yapay zekanın ömür tahmini için kullandı.

Araştırmayı yürüten Lauren Janczewski, verileri incelenen kanser hastalarının ömürlerine ilişkin süreyi yapay zekanın son derece doğru hesapladığını açıkladı.

Janczewski, yapay zekanın hastanın sağlık durumunu en çok etkileyen tümör ve tedavi özellikleri göz önüne alınarak çok daha kişisel ve hastaya özgü ömür tahmini yaptığını, veri modellemesinin sürecinin hızlandığını ve doğruluk oranının arttığını ifade etti.

Hastaların sağlık durumunu en çok etkileyen etmenler

Araştırmacılar, hastaların teşhis konduktan sonraki 5 yıl içerisinde sağlık durumunu en çok etkileyen dört etmeni sıraladı.

Bu durum meme kanseri için ameliyat geçirip geçirmeme, hastanın yaşı, tümörün boyutu ve tanıdan tedaviye kadar geçen süre olarak sıralandı.

Tiroit kanseri olan hastalarda tanı yaşı, tümörün boyutu, tedavi süresi ve lenf nodu tutulumu en çok etkileyen etmenler olarak belirlendi.

Pankreas kanseri hastalarda kanser ameliyatı geçirip geçirmeme, kanserin mikroskobik analizi, tümörün büyüklüğü ve tanı yaşının önemi vurgulandı.

Araştırmacılar, meme, tiroit ve pankreas kanserlerinde tümör ve tedavideki farklılıkların hastanın kalan ömrünü önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "American College of Surgeon (ACS) 2023 Klinik Kongresi"nde sunuldu.

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