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Abdurrahman Uzun: Herkes hazır olsun TSK Gazze için son hazırlıklarını yapıyor

Abdurrahman Uzun: Herkes hazır olsun TSK Gazze için son hazırlıklarını yapıyor

AK Partili Abdurrahman Uzun Filistin’de yaşanan vahşetle ilgili TSK’nın hazırlık içinde olduğunu ileri sürdü. Uzun yaptığı paylaşımda “Barış gücü Türk askeri yeniden meydana inecek” diye yazdı.

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Çıkışlarıyla gündem olan AK Parti’li Abdurrahman Uzun’un yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

İşgalci İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sonrası binler masum Müslüman hayatını kaybederken Türkiye’nin bu vahşete dur demesi bekleniyor. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son yaptığı paylaşım acaba TSK duruma müdahale mi edecek sorularını beraberinde getirirken bir çıkış da Abdurrahman Uzun’dan geldi.

Türk son hazırlıklarını yapıyor

Uzun sosyal medya sayfasından TSK’nın sahaya ineceğini açık açık öne sürerken “Herkes hazır olsun, özlemle hasretle beklenen Türk son hazırlıklarını yapıyor. Vakit yaklaşıyor.. Tüm dünyada huzur için, merhamet adalet ve insanlık için Barış gücü Türk askeri yeniden meydana inecek. El muzaffer daima “ diye yazdı.

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