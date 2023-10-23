Eski milli atlet Hikmet Şen hayatını kaybetti

Eski Türkiye şampiyonu milli atlet ve milli takım antrenörlerinden Hikmet Şen yaşamını yitirdi.

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Eski Türkiye şampiyonu milli atlet ve milli takım antrenörlerinden Hikmet Şen yaşamını yitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli atlet ve milli takım antrenörlerinden Hikmet Şen'in cenazesi yarın Balıkesir'de defnedilecektir. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1943 yılında Bulgaristan'da doğan ve 1971 yılında ailesiyle Türkiye'ye gelen Hikmet Şen, 1972'de Norveç'in başkenti Oslo'da organize edilen uluslararası yarışmada 5 bin metreyi 13 dakika 58 saniyede koşarak Türkiye rekorunu kırmıştı.