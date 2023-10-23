İrem Derici'den olay itiraf: Eski sevgilim cinsel yönelimini değiştirdi

Son sevgilisi Atakan Işıktutan’dan ayrıldıktan sonra aşktan uzaklaşan İrem Derici, olay açıklamalar yaptı. Yaz Gülü şarkısının hikayesinden bahseden İrem Derici, eski sevgili itirafı ile ağızları açık bıraktı.

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Son sevgilisi Atakan Işıktutan’dan ayrıldıktan sonra aşktan uzaklaşan İrem Derici, Master Haber’e röportaj verdi. İlk aşkını sorduğumuz Derici, eski sevgilisinin cinsel yönelimini değiştirdiğini söyledi. İşte Derici’nin gündem yaratacak açıklamaları…

Lisedeyken müthiş çirkin bir kızdım

Derici, ilk aşkının lise hazırlıktayken olduğunu, 1,5 seneye kadar ilk aşkıyla ilgili hiçbir şey yapmadığını ifade etti. “Çünkü muazzam kompleksli bir kızdım. Müthiş çirkin bir kızdım. Barbieler ortada cirit atarken, ben zekamla savaş vermek durumunda kalmış bir genç kızdım” diyen ünlü şarkıcı, ilk aşkı için daha sonra harekete geçtiğini söyledi.

İlk aşkım cinsel yönelimini değiştirdi

İrem Derici ilk aşkının cinsel yönelimini değiştirdiğini söyleyerek bombayı patlattı. İlk aşkının şu anda New York’ta olduğunu söyleyen Derici, evli ve iki çocuklu olduğunu da ekledi. Bu sözlerden sonra İrem Derici’nin ilk aşkının kim olduğu merak edildi.

Harbiye'deki özel şovuna 3 milyon TL harcadığı açıklamasıyla çok konuşulan İrem Derici, sanat dünyasını elini cebine sokmaya davet etti. Yaptığının birçok insan için 'delilik' olarak görülebileceğini ifade eden Derici, şunları söyledi:

Kerizlik değil, salaklık değil...

"Bir sorumluluğum yok. Bana ailem çok güzel bir hayat yaşattı. Yarın öbür gün çoluğum çocuğum olacak gibi bir stresim yok. O yüzden kerizlik değil, salaklık değil. Tam tersi muazzam şerefli ve işine saygı duyan bir insanın yapacağı bir şey bu kadar para ve emek harcamak. Sürekli 3 milyon diyorum ama bu işin şakası... Ben öldüğümde; nasıl bugün 90'lar dinliyoruz, eğleniyoruz. 2010'larında partileri yapılacak. Ve 2010'ların da kral, kraliçeleri olacak. Ben onlardan biriyimdir. Lütfen 10 arsa almayın, 2 ev alın da şu sahneye para dökün. Ben bunu tek başıma yapa yapa bir hal oldum. Ya da siz dökmeye çok pintiyseniz gelin ben verim parasını da siz yapın. Bir dekor görelim, bir hikayeniz olsun sahneye çıktığınızda."

Dans ediyorum, at gibi şarkı söylüyorum

Sadece aşk hayatından değil, kariyerinden de bahseden güzel şarkıcı, çok rakibi olduğunu söyledi. Hem yeni nesilden hem de eski nesilden çok güzel sesli kadınların olduğunu kaydeden İrem Derici, ancak kendisi gibi paket programı olan bir rakibi bulunmadığını söyledi.

Derici, "Çünkü ben dans ediyorum, at gibi şarkı söylüyorum, ben konsept yaratıyorum, komik bir kadınım. Ve ben her ilişkim bittiğinde şunu diyorum; Bir süreç olacak beni unutması, yerime bir kadın koyması. Koyamayacak ama yanına daha güzel bir sandalye çekip oturtacak ve o sandalyede benim ruhum ve ona bıraktığım o kağıt kesitleri ölene kadar duracak. Mesleki hayatımda böyle." ifadelerini kullandı.

Simge'ye çok aşığım

Beğendiği şarkıcılar arasında Simge'yi işaret eden İrem Derici, ünlü meslektaşını şu sözlerle övdü:

"Simge'ye çok aşığım. Simge'nin şöyle bir özelliği var. Hiç bir şey umurunda değil, hep saygılı ve kendi dünyası var. Evde bir kedisi var. Tekneye gider tek başına tatilini yapar, skandaldan uzaktır. Çok işindedir. İşine güzel de yatırım yapar. O yüzden benim sahnede ağzımın suyunun aktığı kadın Simge'dir."

Kendi parçaları arasında içini en çok acıtan şarkının Yaz Gülü olduğunu belirten İrem Derici, "Çünkü o Yaz Gülü'nün anlatmadığım başka bir tarafı var. 2-3 ay sonra patlama hikayesi var. O kalbimin acıdığı, yandığı bir dönemde Onur'un bu şarkıyı yapması canımı çok yaktı. Yaz Gülü'nün üstüne daha çok canımı yakan ve beni böyle saç tırnağımdan ayak tırnağıma etkileyen bir şarkı olacak mı bilmiyorum ama illaki olacaktır." dedi.