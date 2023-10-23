Üniversite öğrencilerine burs! Başvurular başladı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine 8 ay süreli 1.250 lira geri ödemesiz burs vereceğini duyurdu.

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Başvurular 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr adresinden yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün burs duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Başvurular tarihleri arasında kendi resmi sitesi üzerinden yapılacaktır. Vakıflar genel müdürlüğü 2012 yılından beri yükseköğretim öğrencilerine burs vermektedir. 2023 -2024 yılında bursu almaya hak kazanan öğrenciler bursu almaya devam ettikleri her eğitim yılında 8 ay ( Ekim, Kasım, Aralık, Ocak , Şubat , Mart, Nisan ve Mayıs) süreyle burs alacaklardır. 2023 – 2024 eğitim yılında aylık burs ücreti 1.250 tl olarak belirlenmiştir. Başvuru süresi sonunda başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilecektir.”

Burstan kimler yararlanamayacak:

1. Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler,

2. Polis Akademisi öğrencileri,

3. Okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrenciler,

4. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

5. Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler,

6.Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler,

7. Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün burs kılavuzda belirtildiğine göre, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs verilmediğinden, kurumun burs başvuru sonuçları, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulacak.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceği henüz açıklanmadı.

Başvuruların 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, sonuçların da kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi sonrasında, kasım ayı içersinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.