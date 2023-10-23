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12. Geleneksel Cumhuriyet Kupası yüzme yarışmaları başladı

12. Geleneksel Cumhuriyet Kupası yüzme yarışmaları başladı

GAZİANTEP Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen 12. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışmaları start aldı. 5 farklı şehirden 608 sporcunun kulaç atacağı organizasyonun açılış seremonisi büyük coşkuyla yapıldı.

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Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 12. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışmaları, Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda organize edildi. Organizasyonun açılış seremonisinde sporcuları yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcularla sohbet etti, başarı diledi ve yaşanan Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Gaziantep, Ankara, Hatay, Kilis, Mersin illerinden toplam 608 sporcu 19 farklı disiplinde, 9-10/11-12/ 13 yaş üstü kategorilerinde müsabakaya katılım sağlayacak. Yarışmalarda, kategorilerinde ilk üçe giren sporculara madalya verilecek. İlk üç dereceye giren kulüplere ise her kategoride ayrı ayrı kupa verilecek.

“Milli takım kadrolarımıza birçok sporcu kazandırdık”

Açılış seremonisinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Seremonide ay-yıldızlı atmosfer bizleri gururlandırmıştı, bu özel atmosferde sporcularımızın İstiklal Marşımızı tek bir ağzından coşkuyla okumaları heyecanımızı artırdı, gururumuzu taçlandırdı. Bu vesileyle organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Çevre illerden misafirlerimiz var. Onları Alleben Yüzme Havuzumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yarışlarda 600’ün üzerinde sporcumuz kulaç atacak. Velilerimizden sporcularımıza yine çok büyük destek var. Bu platformdan, Milli Takım kadrolarımıza birçok sporcu kazandırdık, inşallah bu örneklerin sayısını artıracağız. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza, akademik, sosyal ve spor yaşamlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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