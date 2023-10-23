BIST 7.582
DOLAR 28,05
EURO 29,78
ALTIN 1.787,29
HABER /  SAĞLIK

Şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerekiyor?

Şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerekiyor?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, şeker hastaları için doğru beslenmenin öneminden bahsederek, doğru yiyeceğin doğru zamanda ve miktarda tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Abone ol

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı. Şeker hastalığının kan şekeri çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan bir hastalık olduğunu aktaran Dr. Levent, “Şeker hastalığı iyi tedavi edilmediği zaman kalp, kan damarları, sinirler, göz ve böbrek gibi hayati organlarda kronik hasara, işitme bozukluğu, depresyon ve Alzheimer gibi hastalıklara neden olabilir. Akut olarak gelişen şeker koması, şeker düşmesi gibi hayatı tehdit edici acil durumlara da yol açabilir” şeklinde konuştu.

“Günde 3-6 öğün planlanmalı”

Sağlıklı ve dengeli yiyecek seçimleri yapmanın kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olacağını vurgulayan Dr. Hasan Levent, “Kan şekeriniz güvenli bir aralıkta tutulmazsa, damar tıkanması ve sinir hasarı başta olmak üzere, şeker düşmesi ve koma gibi ciddi sağlık sorunları yaşarsınız.” dedi. Şeker kontrolü için doğru yiyeceklerin, doğru zamanda ve doğru miktarlarda yenmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Levent, “Doğru yiyecekleri yemek, tüm besin gruplarından çeşitli ve sağlıklı yiyecekleri tüketmek anlamına gelmektedir. Günde 3 ile 6 öğün zamanı planlanmalıdır. Şeker diyeti antioksidan bakımından zengin, yağ ve kalorisi düşük olan sağlıklı bir beslenme planıdır; ana unsurlar meyveler, sebzeler ve tam tahıllardır” ifadelerini kullandı.

Beslenmede neler olmalı?

Dr. Levent, şeker hastalarının beslenmesinde neler olması gerektiğini ise şöyle açıkladı:
“Sağlıklı karbonhidratlar, sindirim sonrasında kan şekerinizi çok yükseltmeden kan şekerine dönüşür, enerji verir. Meyveler, tam tahıllar (tam buğday, arpa, yulaf, çavdar, esmer pirinç), kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye, barbunya) gibi lif açısından zengin gıdalar aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo kontrolüne de yardımcı olur. Sebzeler, mevsim yeşillikleri, meyveler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve proteinler metabolizmanın düzenli çalışmasında da önemli rol oynar. Haftada en az iki gün Omega-3 yönünden zengin; balık başta olmak üzere, az yağlı kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta, az yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal proteinler, ilaveten ceviz, badem, fındık, fıstık gibi bitkisel proteinler tüketilmelidir. Sağlıklı yağlar kandaki yağ seviyelerinizi düşürmenize ve böylece kalp-damar sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Avokado, ceviz, badem, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi besinleri diyetinize ekleyin ancak aşırıya kaçmayın.”

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin bölü sonu canavarları belli oldu bu üçlü ligdeki 17 takımı solladı
Fenerbahçe'nin bölü sonu canavarları belli oldu bu üçlü ligdeki 17 takımı solladı
Savunma sanayisinde yeni bir adım daha! O sistem yerli imkanlarla üretildi
Savunma sanayisinde yeni bir adım daha! O sistem yerli imkanlarla üretildi
İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Dünyayı 'rehineleri arıyoruz' diye kandırma çabası
İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Dünyayı 'rehineleri arıyoruz' diye kandırma çabası
Bir dönem Fransa'da kupalara ambargo koyan Lyon ligin son sırasına geriledi
Bir dönem Fransa'da kupalara ambargo koyan Lyon ligin son sırasına geriledi
İsrail saldırıları 'artırma' sözü verdi! Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Gazze'de esirleri arayacaklarmış
İsrail saldırıları 'artırma' sözü verdi! Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Gazze'de esirleri arayacaklarmış
Anlaşma tamam! Roche, Telavant Holding'i satın alıyor bakın ne kadar ödeyecek
Anlaşma tamam! Roche, Telavant Holding'i satın alıyor bakın ne kadar ödeyecek
Mehmet Şimşek'in New York'taki toplantısına katılan Eczacıbaşı'ndan dikkat çeken yorum
Mehmet Şimşek'in New York'taki toplantısına katılan Eczacıbaşı'ndan dikkat çeken yorum
Kırşehir'de kamyonet kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı!
Kırşehir'de kamyonet kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı!
Borsa haftaya yükselişle başladı! En çok kazandıran bakın ne oldu
Borsa haftaya yükselişle başladı! En çok kazandıran bakın ne oldu
Emeklilik maaş sistemi değişiyor: Çalışan çift maaş alabilecek!
Emeklilik maaş sistemi değişiyor: Çalışan çift maaş alabilecek!
Cem Küçük 2024 asgari ücret zammı için yeni rakam verdi
Cem Küçük 2024 asgari ücret zammı için yeni rakam verdi
Tüketici güven endeksi ekimde yükseldi!
Tüketici güven endeksi ekimde yükseldi!