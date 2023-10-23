Mehmet Şimşek'in New York'taki toplantısına katılan Eczacıbaşı'ndan dikkat çeken yorum

İş insanı Bülent Eczacıbaşı şirketlerin bir dönem finansmana erişmekte güçlük çektiğini ancak normalleşme sürecinin başladığını söyledi. Bakan Şimşek'in yabancı yatırımcılarla ABD'deki toplantısına da katıldığını aktaran Eczacıbaşı toplantıdan moralle ayrıldığı söyleyip "Mehmet Şimşek sorulan tüm sorulara güzel ve tutarlı cevaplar verdi. Olumlu bir toplantı oldu. Türkiye'ye yabancı yatırımcılardan bir anda para yağacak demek elbette mümkün değil ama faydalı bir toplantıydı" dedi.

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni tesis yatırımının açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir grup basın mensubu ile bir araya gelen ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı burada ekonomide planlamaya, yabancı yatırımcının beklentisine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in New York'ta yabancı yatırımcılarla olan toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomim.com'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, her işte olduğu gibi ekonomide de planlamaya ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bu planlamanın, ileriye dönük önlemler almak ve gelişmeyi yönlendirmek şeklinde olması gerektiğini söyledi. Rekabeti reddeden merkezi planlama modelinin bütün dünyada çöktüğüne dikkat çeken Eczacıbaşı, "Tekrar bu yönde deneylere girişilmesi düşünülemez. Ekonomide planlama, olmazsa olmaz. Bakanlıklar seviyesinde benzer anlayışla bir planlama mutlaka mevcut. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) günün ihtiyaçlarına göre yeniden kurulabilir, kurgulanabilir" dedi.

Yabancı yatırımcıların beklentisi konusuna ise Eczacıbaşı, şu ifadeleri kullandı:

Yabancı yatırımcı tutarlı politikalar, eğitilmiş insan gücü, hukuk arıyor. Ama, genelde teşvik aramıyor. Yani işin kökü sağlamsa, teşvik üçüncü, dördüncü sırada. Bedelsiz arsa vermek, vergi muafiyeti sağlamak gibi teşvikler elbette anlamlı. Ama bunlar yatırım kararında çok etkili değil. Geleceğe yönelik güven ortamının sağlanması hepsinden önemli. Başbakanlarımıza, bakanlarımıza bunları söyleyen yabancı yatırımcılarla çok defalar bir araya geldim. Bu yatırımcıları davet ederken, vergi indirimleri ya da teşviklerle değil, eğitilmiş insan gücümüzle, tutarlı politikalarımızla ve hukuk sistemimizle cezbetmeliyiz.

Bir anda düzelmesini beklememek lazım ama bence olumlu yönde gidiyor

Son iki yılın en önemli sorunlarından biri de finansmana erişim olarak öne çıkıyor. Söz konusu alanda yavaş yavaş çözülmeler yaşansa da sorunların hala devam ettiği dile getiriliyor. Dengelerin kaydığı bir dönemde finansman konusunun oldukça zorlaştığını dile getiren Bülent Eczacıbaşı, şöyle konuştu:

Şirketler için finansmana ulaşmak bir dönem neredeyse imkânsız hale geldi. Hâlâ normalleşmeyi bekleyen bir konu bu. Ekonomideki dengeler ile yakından ilgili. Bugün bir iyileşme var tabi. Yerleşik, güvenilir şirketler için de böyle. Bir anda düzelmesini beklememek lazım ama bence olumlu yönde gidiyor.

Ben oradan moralle ayrıldım

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in New York'ta yabancı yatırımcılarla olan toplantısına kendisinin de katıldığını anlatan Bülent Eczacıbaşı, Şimşek’in son derece samimi bir sunum yaptığını ve bu samimi tonun yabancıları son derece etkilediğini söyledi. Eczacıbaşı, “Niye şimdiye kadar böyle yaptınız, diyenler oldu. Bundan sonra düzeleceğine nasıl güveniyorsunuz, diyenler de vardı. Mehmet Şimşek, bunlara çok güzel ve tutarlı cevaplar verdi. Neticede çok olumlu bir toplantı oldu. Ben oradan moralle ayrıldım. Türkiye'ye yabancı yatırımcılardan bir anda para yağacak demek elbette mümkün değil ama faydalı bir toplantıydı” dedi.