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26. Dünya Karate Şampiyonası yarın başlıyor

26. Dünya Karate Şampiyonası yarın başlıyor

26. Dünya Karate Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

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12 ülkeden yaklaşık 1100 karatecinin katılacağı organizasyon, 29 Ekim Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 13'ü kadın toplam 26 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Erkek ferdi kata: Ali Sofuoğlu

Erkek kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Erkek kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Erkek kumite 75 kilo: Enes Bulut

Erkek kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Erkek kumite +84 kilo: Ahmet Bulut

Erkek takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Erkek takım kumite: Eray Şamdan, Enes Bulut, Eren Akkurt, Fatih Şen, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Uğur Aktaş


Kadın kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kadın kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kadın kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kadın kumite 68 kilo: Sude Nur Aksoy

Kadın kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Kadın ferdi kata: Dilara Bozan

Kadın takım kata: Damla Pelit, Damla Su Türemen, Zehra Kaya

Kadın takım kumite: Sude Nur Aksoy, Gülsen Demirtürk, Eda Eltemur, Gülbahar Gözütok

Para karate: Nesrin Cavadzade, Muhammed Karakaya, Berkay Uslu

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