Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü: Normal insan eliyle atamaz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Tadic'e övgüler yağdıran Dilmen, "20 dakika Tadic resitali vardı. Normal insanın eliyle atamayacağı topları ayağıyla atıyor ve işi bitiriyor." dedi.

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Kartal'ın öğrencileri 17'de 17 yapmayı başardı.

Mücadelenin yankıları sürerken usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"6-7 OLACAK DERKEN FARKLI YERE GİTTİ"



"Her iki takım adına da iki yarıyı farklı değerlendirmek laızm. İlk yarıda Fenerbahçe neleri doğru, ikinci yarıda Hatay neleri yanlış yaptı. İkinci yarı için de tam tersi. İlk yarı bittikten sonra 6-7 olacak mı diye konuştuk ama ikinci yarıda farklı bir yere gitti maç."

"KORKUNÇ BİR DENGESİZLİK VAR"



"Futbol rakiple oynanan bir oyun. Türkiye liginde korkunç bir dengesizlik var. 9. haftada ligin 1-2 sıraları belli oldu. Son sıralarda da ne olacağı belli oluyor. Örnek Beşiktaş 3 mağlubiyet aldı, Adana Demir, Galatasaray, Trabzonspor'a mağlup oldu. Üç büyükler dışında Trabzonspor ve Adana Demirspor var ligin üstünü zorlayacak"

"FENERBAHÇE DAHA EN ZOR MAÇLARA ÇIKMADI"



"Fenerbahçe, Adana Demirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş serisine daha başlamadı. Orada asıl testini verecek. Beşiktaş sıfır çekti. Galatasaray bu 4 maçın 2'sini kazandı."

"HER TÜRLÜ KAZANACAKLARDI"



"Hatayspor bu maça gelirken 3 mü 4 mü olur diye gitmiyordu. 25-30 yaşındaki gençlerimiz böyle görmüyordu maçtan önce. İkinci yarıdaki Hatay maç boyu öyle oynasaydı da Fenerbahçe kazanırdı bu maçı. Hatadan döndüler diye düşünelim. Fenerbahçe'nin gücü, potansiyeli ve kalitesi bu maçı kazandırırdı. 3-0 olmaz 4-2 kazanır."

"HOCA ÖNCELİĞİMİZ LİG DİYOR"



"Görüyoruz ki Fenerbahçe'de futbolcu transferleri kadar hoca da çok doğru bir hoca. Malzemeyi müthiş kullanan bir hoca. Sezon başından beri kaybetme ihtimali olabilecek bir futbol izlemedik. Twente maçı var sadece belki diyebiliriz. Hoca ligi forse etmek istiyor. Bizim önceliğimiz de lig diyor. Bazı oyuncular da Perşembe günü oynayacağını biliyor. Küçük adele sakatlıkları dışında sakatlık da olmuyor takımda. Bu da doğru çalışma anlamına geliyor"



"İSMAİL HOCANIN 11'İ BUDUR!"



"Fenerbahçe bu maçta ideal iki beki ve ideal iki stoperiyle oynadı. Oosterwolde oynarsa da niye oynadı demessin, Ferdi'yi sağa çekip sola Oosterwolde yapabilirsin. Onun dışında maça başlanan 11 İsmail hocanın tam olarak istediği 11."

"TRAFİĞE KALMAYIN, KAÇIRIRSINIZ"



"Maçlara öyle bir başlıyor ki Fenerbahçe, taraftarlar maçı izlemek için sakın trafikte kalmasın. Çünkü 20 dakika öyle bir başlıyor ki Fenerbahçe, kendini izletiyor. Hatay karşısında ilk yarı 3-0 olması da oyunun düşmesine neden oldu, bunu da normal karşılıyorum ben"

"FENERBAHÇE ROSSI'DEN TADIC'E GEÇTİ"



"Fenerbahçe, Rossi'den Tadic'e geçti. 15 dakikada çözdü işi. Çok yetenekli gerçekten. Tadic'in ayrıldığı Ajax küme düşüyor Hollanda'da."

"NORMAL İNSAN ELİYLE ATAMAZ"



"20 dakika Tadic resitali vardı. Normal insanın eliyle atamayacağı topları ayağıyla atıyor ve işi bitiriyor."

"VOLKAN HOCA DERS ALMIŞTIR"



"Hatayspor 3 stoperle başlayınca Fenerbahçe'nin en kolay açabileceği düzen oluştu. İkinci yarıda işleri değiştiren oyuncusu oyuna girdi ve başka bir maç izledik. Volkan hoca bu maçta hocalık adına büyük bir ders almıştır. Biz de hata yapıyoruz, Volkan hoca da yapacak, herkes hata yapacak."

"ICARDI BİR KERE ÇIKTI, DZEKO HER MAÇ ÇIKIYOR"



"Okan Buruk Icardi'yi bir defa oyundan çıkardı, hemen tepki verdi Icardi. Bir daha da çıkmadı oyundan zaten dikkat edin ama Dzeko her maçta oyundan çıkıyor"

"DZEKO KRALLIĞI İSTER, HER MAÇ ÇIKMAMALI"



"Dzeko sezon başından beri müthiş profesyonel. Penaltıları arkadaşlarına bıraksa bile gol krallığı ister. Perşembe günü kimi oynatırsan oynat, Umut'u Batshuayi'yi kimi oynatırsan oynat ama Dzeko 7 maçtır oyundan çıkıyor. 1-0 öndesindir, rakip geliyordur üzerine ve kompakt bir oyun istersiniz ve yaparsınız. Bugün morali yerine, golünü atmış. 65-70'te değiştirme artık bırak bitirsin maçı. Yaşı var evet ama Avrupa maçlarında zaten rotasyon yapıyorsun"

"İŞLER İYİ, KRİZ ÇIKMIYOR"



"Dzeko oyunda kalsam 1-2 tane daha atabilirdim demiştir içinden. Şuanda işler iyi gidiyor ve kriz çıkmıyor normal olarak. İşler kötü gittiğinde ne olacak bilmiyoruz. Kaldı ki Dzeko kriz çıkaracak bir karakter değil. Maksimumuyla oynayacağı 1 yılı kalmış zaten. Bir şey olacağı için değil, olmaması için söylüyorum"

"KENT ZAMAN ZAMAN 11'DE OLMALI"



"Kent'i zaman zaman başlatabilmeli İsmail hoca. Oynattığı süreyi artırmada fayda var. 17 maç üst üste kazanmış bir takımda yapılan doğru işleri anlatmaya zaten gerek yok, biz yorumcu olarak gözlemlerimizi söylüyoruz"

"İSMAİL ÇOK MÜDEHALE ETMEMESİ GEREKİYOR"



"İsmail çok geliştirdi kendini, daha da geliştirecektir. Güvenle ilgili bir uyarıda bulunayım, Letonya maçında top açıldı Samet girdi kademeye. Çekil çekil ben kullanacağım dedi. Bence çok müdehale etmemesi gerekiyor bazı şeylere."



"BEN OLSAM LIVAKOVIC'İ ÇIKARIRDIM"



"Hoca Konferans Ligi'nde çeyerk finale atarsam kendimi bu 11'i o zaman orada görebilirsiniz diyor. Puan rekoru bu sezon gelebilir. Ben olsam Livakovic'i çıkarırdım hiç düşünmeden. Zaten sakatlanıp tedavi görmüştü. Çizgide çok iyi kaleci ama genel performansında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çok duygusal bir oyuncu olduğunu da görebiliyorum ben.

"BİRİNE 8-10 ATACAKLAR"



"Türkiye'de bir maçta en fazla gol atma rekoru Beşiktaş'ta, 10-0 bitmişti bir maçları. Fenerbahçe bu sezon bu rekoru kırabilir. Birine atacaklar 8-10 tane."