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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde 50 ADC 978 plakalı otomobil, patates yüklü 38 AEH 666 plakalı tıra arkadan çarparak orta refüje çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan bir kadının ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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