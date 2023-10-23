İstanbul'da gizli 3 sürpriz görüşme! Kemal Kılıçdaroğlu' 6'lı Masa ortaklarıyla buluştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 3 ayrı sürpriz görüşme gerçekleştirdi. Parti Genel Merkezleri 'ittifak bitti' açıklamaları yapsa da 6'lı Masa'nın ortağı partilerin teşkilat yöneticileri ile Kemal kılıçdaroğlu gizli toplantıda bir araya geldi. Toplantıya katılan isimler gizli tutulurken, görüşmenin diğer partilerin davetiyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’a sürpiz bir çıkarma yaptı, Altılı Masa’yı oluşturan partilerin örgüt yöneticileri ile üç ayrı toplantıda bir araya geldi. Ankara'da parti merkezlerinden ‘ittifak bitti' açıklamaları gelirken Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi ‘tabanda ittifak arayışı' olarak yorumlandı.

Yanında Ahmet Akın ve Gürsel Tekin vardı

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Gürsel Tekin de katıldı. Görüşmenin diğer partilerin çağrısı üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Toplantıya katılan, il ve ilçe yöneticileri, örgütte öne çıkan isimler gizli tutuldu. Sözcü’den Başak Kaya imzalı habere göre, Kılıçdaroğlu, görüşmede, “Sandıkta ve tabanda ittifak kurmayı” hedeflediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'na 'ittifak devam etmeli' çağrısı

Görüşmeye katılan isimlerin ise Kılıçdaroğlu'na, “İttifak devam etmeli, vatandaştan gelen talepler de bu yönde. Siz elinizden geleni yaptınız, size haksızlık yapılıyor” dedikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu da ittifakın sürmesi için gösterdikleri çabalar için katılımcılara teşekkür etti. Doğru ittifakla ve isimlerle kazanılamayacak il olmadığını vurguladı.

Buluşmaların ana konusu İstanbul oldu

CHP'li Gürsel Tekin, görüşmeyle ilgili şunları söyledi: “Tabanda önüne geçilemeyen bir ittifak zaten var. Vatandaş Ankara'da ne dendiğinden çok kendi evinde ve mahallesinde ne yaşandığına bakıyor. Bunu en iyi partilerin illerdeki temsilcileri, yöneticileri görüyor. Kılıçdaroğlu ile buluşmayı kendileri talep ettiler diyebilirim. Bu millet masası buluşmasının ana konusunu İstanbul oluşturuyordu. Özetle İstanbul'da çok güzel şeyler olacak ve bunu seçimlerde göreceğiz.”