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ABD'den tehdit gibi açıklama: Karşılık veririz!

ABD'den tehdit gibi açıklama: Karşılık veririz!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" ifade ederek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli veya silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" önemle belirtti.

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İsrail-Hamas çatışması 16. gününde devam ederken, bölgede tansiyon giderek tırmanıyor. NBC televizyon kanalının "Meet the Press" adlı programına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" vurguladı.

Blinken, "İstediğimiz şey bu değil. Biz, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız." değerlendirmesinde bulunarak, kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.

İranlı yetkililerin, bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve "gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek" için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

Bölgeye, ek askeri unsurlar konuşlandırıldı

Blinken, bölgeye 2 uçak gemisi görev grubu da dahil olmak üzere ek askeri unsurlar konuşlandırıldığını aktararak, "(Bunu) kışkırtmak için değil caydırmak ve herhangi biri bir şey yapmaya kalkışırsa orada olduğumuzu açıkça göstermek için yaptık." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarılmıştı.

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