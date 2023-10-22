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Siirt'ten acı haber! 3 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'ten acı haber! 3 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde, 2. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, Akyayla köyünde evlerinin ikinci katında pencerede oynayan 3 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuk kurtarılamadı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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