BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balık tutarken suya düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu!

Balık tutarken suya düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ırmakta balık tutarken gözden kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Filyos Irmağı TOKİ Köprüsü mevkisinde balık tutan Yüksel Öztürk'ün (75) bir süre sonra yerinde olmadığını fark eden arkadaşları, çevre taramasında yaşlı adamı bulamayınca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı-Su Üstü Arama-Kurtarma ve AFAD ekipleri, Filyos Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi ile komando timi bölgeye gönderildi.

Su yüzeyi ve altında yapılan aramanın yanı sıra dron ve iz takip köpeği kullanan ekipler, Öztürk'ün cansız bedenini kaybolduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta buldu.

Irmaktan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öztürk'ün kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük'te 5 futbolcu, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek
Fatih Karagümrük'te 5 futbolcu, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek
İstanbulspor MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor!
İstanbulspor MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor!
Dilan Polat ve Engin Polat'a kötü haber!
Dilan Polat ve Engin Polat'a kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için simit camekanı dağıtacak!
Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için simit camekanı dağıtacak!
Kış lastiği alırken üretim tarihine dikkat edin!
Kış lastiği alırken üretim tarihine dikkat edin!
Çalıştıkları iş yerini soyan 5 kişi tutuklandı!
Çalıştıkları iş yerini soyan 5 kişi tutuklandı!
Meme kanserinde vakalar arttı ancak yaşam süresi uzadı
Meme kanserinde vakalar arttı ancak yaşam süresi uzadı
UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev
UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Elinde az da olsa yakıt bulunanları bağışa bekliyoruz
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Elinde az da olsa yakıt bulunanları bağışa bekliyoruz
Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi
Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi