İstanbulspor kötü gidişe Ankaragücü maçında son verdi!

Son 4 haftadır Süper Lig'de puan alamayan İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında İstanbulspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı İstanbulspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Traore ve 62. dakikada Emir Kaan Gültekin atarken Ankaragücü'nün sayısını 24. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

Yeni teknik direkörü Hakan Yakın ile ilk maçını kazanan İstanbulspor bu sezon ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

Emre Belözoğlu ile ikinci maçında ilk kez yenilen Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının önemli anları

4. dakikada İstanbulspor kalecisi Jensen'in kısa düşen pasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Bajic, meşin yuvarlağı hemen sağındaki Morutan'a aktardı. Bu oyuncu vuruşunu yapmak isterken savunmadaki Vorobjovas müdahale ederek topu kornere gönderdi.

12' GOL! İstanbulspor öne geçti. Kenio'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yaşar, meşin yuvarlağı son çizgiden içeriye çevirdi. Kale sahası içerisinde bulunan Traore, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası sol çaprazına kadar ilerleyen Cephas, Okan Erdoğan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı noktasını gösterdi. 24'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in de uzandığı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

45' Istanbulspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Djakaridja Traore, giren oyuncu Emir Kaan Gultekin.

45' Oyuncu değişikliği. Modestas Vorobjovas sahadan çıkan oyuncu, Eduard Rroca maça dahil olan oyuncu.

61' GOL! ev sahibi takım skoru 2-1 yapan golü Emir Kaan Gultekin ile buldu.

62' GOL | İstanbulspor'da oyuna ikinci yarıda giren Emir Kaan Gültekin, kaleci Bahadır'dan seken topu takip etti ve fielelere gönderdi: 2-1

90' İstanbulspor takımında sakatlık geçiren oyuncu Ali Yaşar.

MS. Karşılaşma sona erdi.

Öte yandan, müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcıları Selçuk Şahin ve Daniele Russo da tribünden takip etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Murat Şener

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Kenio, Traore

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mert Çetin, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Cephas, Rodrigues, Bajic