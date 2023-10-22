BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  GÜNCEL

Dilan Polat ve Engin Polat'a kötü haber!

Dilan Polat ve Engin Polat'a kötü haber!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Abone ol

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için simit camekanı dağıtacak!
Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için simit camekanı dağıtacak!
Kış lastiği alırken üretim tarihine dikkat edin!
Kış lastiği alırken üretim tarihine dikkat edin!
Çalıştıkları iş yerini soyan 5 kişi tutuklandı!
Çalıştıkları iş yerini soyan 5 kişi tutuklandı!
Meme kanserinde vakalar arttı ancak yaşam süresi uzadı
Meme kanserinde vakalar arttı ancak yaşam süresi uzadı
UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev
UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Elinde az da olsa yakıt bulunanları bağışa bekliyoruz
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Elinde az da olsa yakıt bulunanları bağışa bekliyoruz
Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi
Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi
İran'da termik santralde patlama: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
İran'da termik santralde patlama: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
İZDOB Sanat Yönetmeni Aydın Uştuk'a "İtalya Yıldızı" nişanı!
İZDOB Sanat Yönetmeni Aydın Uştuk'a "İtalya Yıldızı" nişanı!
Nazan Öncel hastanelik oldu!
Nazan Öncel hastanelik oldu!