Şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel hastanelik oldu. Sosyal medyada hastane odasından fotoğraf paylaşan Nazan Öncel, sevenlerine sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Abone ol

90'lı yıllardan itibaren pop müzikte öne çıkan isimler arasında yer alalan ve farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Nazan Öncel, hastaneden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu.

"Beni bu güzel havalar mahvetti"

Instagram hesabından hastane odasında bir fotoğraf paylaşan Öncel fotoğrafa, "Şairin dediği gibi 'Beni bu güzel havalar mahvetti.' Her konser sonrası yolum bir kere buraya düşüyor. Ateş v.s. “Kurşun döktürelim nazar bu” diyor canım arkadaşım Nükhet Duru. Üç güne bi’şeyim kalmazmış. Öyle diyelim öyle olsun" notunu düştü.

Nükhet Duru: Kurşun döktürelim

Nükhet Duru ise fotoğrafa tekrar "Nazar bu. Kurşun döktürelim" yazdı.