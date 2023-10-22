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Antrenmanda vedalaştı! O teknik direktörle yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antrenmanda vedalaştı! O teknik direktörle yollar ayrıldı

Konyaspor, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sırp teknik adam, bu sabah yapılan antrenmanda oyuncular ile vedalaştı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da istenilen sonuçların gelmemesi üzerine Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından “Teşekkürler Aleksandar Stanojevic” notuyla yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Aleksandar Stanojevic bu sabahki antrenmanda oyuncularla vedalaştı.

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