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Çamaşır makinası arızalanınca mutfağı yaktı!

Çamaşır makinası arızalanınca mutfağı yaktı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde mutfakta bulunan çamaşır makinası arızasında çıkan yangın evin mutfak kısmında büyük hasar yaptı.

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Sındırgı ilçesinin Kocakonak mahallesinde meydana gelen yangın vatandaşların İtfaiye ekiplerine haber vermesi ile söndürüldü. Olay Kocakonak mahallesinde meydana geldi.

Mutfakta bulunan çamaşır makinası arızasında çıkan yangın evde büyük panik havası oluşturdu. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine yangın bölgesine gelen itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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