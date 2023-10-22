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Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri yapıldı

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri yapıldı

Başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak'ın yer aldığı, yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri, Filmekimi'nde yapıldı.

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Sinemaseverler tarafından uzun zamandır merakla beklenen film, geçtiğimiz gün Atlas 1948 Sinemasında, dün ise Kadıköy Sinemasında izleyiciyle buluştu.

Gösterimin ardından izleyicilerin soruları yanıtlayan Demirkubuz, uzun bir aradan sonra film çekmiş olmasının heyecanı olduğuna değinerek, "Yaşam insanı yumuşatıyor, Hayat'ın eski filmlerimdeki kadar karanlık olmadığına katılıyorum. Bence bu iyi bir şey, sürekli aynı adam olarak kendini tekrarladığında sıkılıyorsun. Döneklik olmadıktan sonra, inkar olmadıktan sonra yaşamının değişimine inanmak lazım, ona biraz karşılık vermek lazım. Benimki galiba öyle oluyor." dedi.

Demirkubuz, gelen sorular üzerine senaryo yazma süreçlerine dair detaylar da vererek, 'Hayat' filminin hikayesinde nelerden ilham aldığından bahsetti.

30 senedir sinema yapmasına rağmen hala filmleri yaptıktan sonra mahcubiyet duygusuyla izleyicilere sunduğunu aktaran yönetmen, "Aslında bu aynı zamanda beni diri tutan bir duygu. Bence insan sadece bu konularda değil, hayatı da biraz utanç veya suçluluk duygusuyla yaşamalı. Çünkü öbür türlü insan öyle bir egoya sahip ki, uçar gider buralardan. Benim bu hayata dair bulduğum numaralar da bunlar." diye konuştu.

Film hakkında

Babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran’la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul’a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk'u kadrosunda barındıran film, 1 Aralıkta vizyona girecek.

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