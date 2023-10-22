Düğünde silahlı kavga çıktı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Aksaray'da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir düğünde Dursun C. ve arkadaşı Ayhan A. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun C. ve Ayhan A. tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dursun C, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.