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Kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vuran ev sahibi hakkında karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vuran ev sahibi hakkında karar

Esenyurt'ta kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vurarak yaralayan ev sahibi tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, 23 Eylül'de Yeşilkent Mahallesi'nde, kira artışı konusunu konuşmak için bir gayrimenkul firmasının önünde buluşan ev sahibi A.G. ile kiracısı U.Y arasında tartışma çıktı.

U.Y'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan A.G polis ekiplerince Bağcılar'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen A.G, tutuklandı.

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