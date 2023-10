Hastane katliamı sonrası İsrail'in yayınladığı ses kayıtları analiz edildi! Channel 4 televizyonu sonuçları yayınladı

Gazze'de hastaneyi bombalayarak 471 sivili öldüren İsrail'in, katliamı Hamas ve İslami Cihad'a yıkma girişimi çöktü.

Channel 4 televizyonu, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin hazırladığı haberinde, İsrail'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda kullandığı sunumdaki çelişkileri ortaya koydu.

Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan ses analizi, patlamadan hemen önce duyulan sesin, İsrail ordusunun iddia ettiği gibi Gazze'nin güneybatısından atılan roketinin yörüngesiyle uyumsuz olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma grubu, Hamas yetkililerinin hastanede patlamaya neden olan, yanlış ateşlenmiş roket hakkında konuştuklarını iddia eden ve İsrail ordusu tarafından yayınlanan ses kaydını da inceledi.

Ses araştırma grubu, söz konusu kayıttaki sesin iki ayrı kanaldan kaydedildiğini ve daha sonra düzenlendiğini ortaya çıkardı. Grup ses kaydının güvenilir bir kanıt kaynağı olmaktan çıktığını duyurdu.

