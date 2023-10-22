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Hastane katliamı sonrası İsrail'in yayınladığı ses kayıtları analiz edildi! Channel 4 televizyonu sonuçları yayınladı

Hastane katliamı sonrası İsrail'in yayınladığı ses kayıtları analiz edildi! Channel 4 televizyonu sonuçları yayınladı

İsrail'in hastaneye düzenlediği bombalı saldırıyla ilgili İngiliz Channel 4 televizyonu, ses kayıtlarıyla ilgili inceleme sonuçlarına yer verdi. Söz konusu kayıttaki sesin iki ayrı kanaldan kaydedildiğini ve daha sonra düzenlendiği ortaya çıktı.

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Gazze'de hastaneyi bombalayarak 471 sivili öldüren İsrail'in, katliamı Hamas ve İslami Cihad'a yıkma girişimi çöktü.

Channel 4 televizyonu, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin hazırladığı haberinde, İsrail'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda kullandığı sunumdaki çelişkileri ortaya koydu.

Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan ses analizi, patlamadan hemen önce duyulan sesin, İsrail ordusunun iddia ettiği gibi Gazze'nin güneybatısından atılan roketinin yörüngesiyle uyumsuz olduğunu ortaya çıkardı.

Ses kayıtları montaj

Araştırma grubu, Hamas yetkililerinin hastanede patlamaya neden olan, yanlış ateşlenmiş roket hakkında konuştuklarını iddia eden ve İsrail ordusu tarafından yayınlanan ses kaydını da inceledi.

Ses araştırma grubu, söz konusu kayıttaki sesin iki ayrı kanaldan kaydedildiğini ve daha sonra düzenlendiğini ortaya çıkardı. Grup ses kaydının güvenilir bir kanıt kaynağı olmaktan çıktığını duyurdu.

ABD'li silah uzmanı 'bomba yalanlarını ortaya çıkarmıştı

Öte yandan; ABD ordusunda da görev yapmış silah uzmanı Dylan Griffith de Middle East Moniter'e yaptığı analizde; İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına yönelik iddialarını tek tek çürütmüştü.

Griffith, hastanenin bombalanma anına ilişkin bir video ile ilgili, 'Standart bir Amerikan mühimmatı gibi görünmesini sağlayan bazı temel özellikleri var' yorumunu yapmıştı.

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