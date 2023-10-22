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Bahçelievler’de feci anlar! İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı, devrilen direk...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bahçelievler’de feci anlar! İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı, devrilen direk...

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, demir bariyerlere aşıp aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. Direğin yola devrilmesiyle köprü iki yönlü olarak trafiğe kapanırken kazada İETT şoförü hafif yaralandı. 

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Edinilen bilgiye göre, Ataköy Köprüsü üzerinde hareket halinde olan Hakan Öztürk himayesindeki İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Otobüs aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs dururken aydınlatma direği yola devrildi.


iETT otobüsünün çarptığı aydınlatma direği, köprü üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan kazada İETT otobüsünün boş olması büyük bir faciadan dönülmesine neden olurken otomobildeki sürücü ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazada Otobüs şoförü Hakan Öztürk hafif şekilde yaralandı. İETT otobüsü ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken Ataköy Köprüsü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin otobüsü ve aydınlatma direğini kaldırma çalışmaları sürüyor.

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